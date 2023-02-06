Сколько раз в неделю нужно заниматься сексом, чтобы быть здоровым

Раньше врачи настаивали, что для здоровья интимная близость должна быть 2-3 раза в неделю, теперь подход у сексологов несколько поменялся.

„В этом вопросе нужно плясать от половой конституции партнера. Кому-то надо 2 раза в день, а кому-то и 2 раза в неделю достаточно. Это важно понимать и исходя из этого отвечать на вопрос, как часто нужно заниматься сексом“, — говорит сексолог Александра Миллер.

Это знание позволяет не только улучшить свое физическое здоровье, но и будет залогом гармоничной семейной жизни в будущем.

„Изначально эта деталь кажется незначительной, стерпится -слюбится. Но так не работает. Оттуда берутся любовницы и третьи лица, которые удовлетворяют не закрытые потребности. Этот фактор дан природой и его никак не „подкрутишь“. В итоге, если стороны не совпадают, то один будет терпеть а другой недополучать. Важно разговаривать и быть откровенными на тему и количества и качества“, — объясняет сексолог.

Человек со слабой конституцией не перенастроится и не будет хотеть секса ежедневно. Все так и останется, как заложено природой. А вот сильную конституцию можно растерять.

„Если не слазать с партнера 24/7, это не значит, что ты его привяжешь к себе. скорее наоборот — придет перенасыщение, так как во всем нужен баланс. Надо менять места, обстановку, сценарии. А когда пара привыкла заниматься сексом в определенной позе и месте, и знаешь как разовьется сценарий, то можно взять попкорн и расслабиться. Так проходит страсть и начинает маячить финал отношений.

В сексе важно не количество, а качество. А если механика, то извините, лучше занять спортом. Полезный эффект для организма будет лучше“, — подчеркивает эксперт.

Если же человек заводит, то во время близости в кровь выбрасывается много опиоидов, которые улучшают самочувствие и блокируют болевые ощущения. Так что если болит голова, попробуйте это природное лекарство.