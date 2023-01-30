Николай Дроздов с переломами ребер попал в реанимацию, но уже идет на поправку

„Сделали своё дело ледяные дожди, — сообщил друг и сосед Дроздова Константин Мирошник. — Выйдя из машины, он поскользнулся и упал в двух метрах от двери своей. Он ехал с кафедры МГУ, где работает преподавателем. Упал и ударился, выбил себе, как оказалось, восемь рёбер“.

Не помогли ведущему даже палки для скандинавской ходьбы, с которыми он в последнее время не расстаётся.

После падения Дроздов понадеялся, что всё обойдётся и поначалу даже не обратился к медикам. Однако после бессонной ночи вызвали скорую. Оказалось, что повреждённые рёбра сдавили внутренние органы, и это сильно затрудняло дыхание. Дроздова поместили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.

Сейчас, как сообщают российские СМИ, опасность позади: звёздного пациента уже перевели в обычную палату. „Вчера Татьяна Петровна, супруга его, с ним общалась. Я думаю, еще недельку Дроздов побудет в больнице. Может, побольше“, — рассказал другой друг Дроздова, композитор Дмитрий Дунаев.

