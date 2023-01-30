Диетолог предупреждает: тунец, мясо и картофель не подходят для ежедневного употребления(5)
Специалистом названы продукты, которые не подходят для употребления изо дня в день. Одним из таких продуктов диетолог Людмила Микитюк считает тунец. Специалист подчеркнула в интервью, что эта рыба категорически не подходит для ежедневного рациона, поскольку склонна накапливать ртуть, которой загрязнены моря и океаны, — поясняет Medikforum.
Каждый день не нужно есть красное мясо. Микитюк отметила, что переваривание этого продукта и выведение остатков занимает много времени – поэтому красное мясо следует употреблять не чаще трех раз в неделю.
Также диетолог порекомендовала не есть каждый день апельсины. Оранжевые плоды, несмотря на свою привлекательность, могут оказаться серьезны аллергеном. Вдобавок цитрусы способны повышать кислотность пищеварительного тракта, что может вредить зубам, раздражать желудок.
„От апельсинов нужно отказаться людям с гастритом, язвой, проблемами с кишечником и хроническими заболеваниями пищеварительной системы“, — сказала Микитюк.
Капуста, по словам эксперта, не подходит для ежедневного питания из-за негативного влияния на выработку гормонов щитовидной железы – в первую очередь, это относится к цветной капусте и брокколи. От картофеля на каждый день лучше отказаться тем, кто дорожит фигурой.