Диетолог предупреждает: тунец, мясо и картофель не подходят для ежедневного употребления

Каждый день не нужно есть красное мясо. Микитюк отметила, что переваривание этого продукта и выведение остатков занимает много времени – поэтому красное мясо следует употреблять не чаще трех раз в неделю.



Также диетолог порекомендовала не есть каждый день апельсины. Оранжевые плоды, несмотря на свою привлекательность, могут оказаться серьезны аллергеном. Вдобавок цитрусы способны повышать кислотность пищеварительного тракта, что может вредить зубам, раздражать желудок.