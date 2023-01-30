„Молод и глуп“: Корчевников получил выговор от Садальского за слова о покойном Кикабидзе

„Навсегда уже, наверно, этот человек останется для меня, к сожалению, образом зашоренной распропагандированности и кричащей неблагодарности России, которой болеют чаще всего те, кому Россия больше всего сделала“, — написал Корчевников.

Он пожаловался, что Кикабидзе уже не удастся произнести „публичного отречения“ от „клеветы на Россию“. Корчевников убежден, что Кикабидзе не добился бы такого успеха и популярности, если бы его не показывали в российских театрах и кинотеатрах, если бы россияне его не любили.

За покойного артиста заступился Станислав Садальский. „Не Борису Корчевникову, ковырятелю белья у артистов на своей программе и елейным голосом судить настоящего,честного и порядочного человека и прекрасного артиста Вахтанга Кикабидзе“, — высказался он.

Садальский считает, что телеведущий „не дорос“ по религиозным, профессиональным и человеческим меркам, чтобы судить умершего 83-летнего артиста. По его мнению, Корчевников слишком „молод и глуп“, чтобы критиковать людей намного старше себя.