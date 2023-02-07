Психологи доказали, что постель — не место для примирения

Причина конфликта не исчерпана

Любая ссора в основе своей имеет какие-то разногласия, и какими бы нежными и чувственными ни были ласки, все равно причина конфликта так и осталась. А значит, скоро скандал вспыхнет с новой силой.

Интим может быть слишком жёстким

Гормональная буря, которая бушует сейчас в организме, снимает многие ограничители. Причем пострадавшей стороной чаще оказывается женщина.

Возбуждение страдает

„Эмоциональные качели“ не лучшим образом отражаются и на уровне влечения. И если у мужчин, как правило, с этим проблем нет, так как адреналин только стимулирует потенцию, то представительницам слабого пола, чтобы получить удовольствие, надо расслабиться - а как это сделать, если в крови зашкаливает кортизол – гормон стресса?

Дофаминовая ловушка

Интим после ссоры очень яркий, все потому, что в кровь выделяется особое вещество – дофамин – которое действует во многом как наркотик, усиливая ощущения. При обычном сексе дофамина столько не вырабатывается, поэтому рутинный половой акт вскоре начнет казаться скучным и недостаточно приятным.