Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на инфаркт

По информации источника телеканала, народный артист России поступил в больницу минувшей ночью. Предположительно, у него может быть инфаркт.

Игорю Николаеву 63 года. Он известен в первую очередь как создатель хитов „Пять причин“, „Мельница“, „Малиновое вино“, „Выпьем за любовь“, и других. Звание народного артиста России он получил в 2019 году.

В разгар пандемии COVID-19 певец переболел коронавирусом, после чего начал сильно отекать — на это обратили внимание поклонники артиста. Врач диетолог Евгений Арзамасцев утверждал, что это может быть последствием гормональных нарушений. Кроме того, отеки могут указывать на развитие проблем с почками или сердцем.