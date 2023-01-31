Валя Карнавал помирилась с Ларисой Долиной

Ранее Валя Карнавал, которая стала ведущей музыкального подкаста „Неформат“, призналась, что была бы рада видеть в студии Ларису Долину, с которой у TikTok-звезды случился конфликт на „Музыкалити“.

В 2021 году Долина и Карнавал поссорились на шоу Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) „Музыкалити“. Тогда народная артистка обвинила свою молодую коллегу в неумении петь и раскритиковала ее за отсутствие музыкального образования.