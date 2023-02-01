ФОТО | „Подурнела“: в Сети обсудили беременную жену Прилучного

Yесмотря на беременность, Зепюр играет в новом спектакле вместе с Павлом Прилучным. В частности, в постановке „Взрослые игры“ актриса вышла на сцену в Череповце.

На сцене артистка оказалась в бесформенном платье, на ногах у нее были белые лосины, которые напоминали больше панталоны и высокие сапоги.

По замечанию зрителей, от былой сексуальности Зепюр не осталось и следа.

Хотя актриса продолжает гастролировать и участвует в долгих репетициях, а значит, беременность никак ей не мешает.

Кстати, в соцсетях за Зепюр заступились. Там отметили, что актриса хорошо выглядит – как и положено беременной женщине.

„Почему подурнела??? Красотка, как и прежде“

„А как должен артист выглядеть в театре? Костюмы подбирают под роль, а не как хочется“, – возмутились в Сети.