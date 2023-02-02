Собчак: „Часть меня находится в ожидании силового наезда“

Ксения делает все, чтобы освободить Кирилла Суханова, Ариана Романовского и Тамерлана Бигаева из СИЗО, но пока ее старания не увенчались успехом. Теперь Собчак опасается, что всех троих отправят в тюрьму на серьезный срок.

„Ощущение, что я живу две разные жизни. Одна часть меня понимает, что надо взять себя в руки, работать (иначе все развалится), мотивировать людей вокруг и делать то, что должна в своей профессии. Другая часть — постоянно в ожидании силового наезда, в постоянном страхе и не может даже представить, каково будем трем молодым парням, занимающимся журналистикой, в настоящей русской тюрьме, о которой мы снимали столько жутких фильмов. Рыдаешь в подушку, потом идешь и снова пытаешься помочь, убедить, умолять — и все напрасно“, — разоткровенничалась 41-летняя журналистка в личном блоге.

„Исход дела должен решить суд. Но проблема заключается в том, что он руководствуется статьей, которую получает от следствия, и по которой предполагается лишение свободы от 8 до 15 лет. И у меня вопрос — заслуживают ли люди, которые не совершили действительно страшных преступлений, минимум 8 лет лишения свободы? Для меня ответ очевиден: нет.



Все адвокаты парней согласны с тем, что такие огромные и несоразмерные цифры — безумие. И они будут на совести тех, кто сегодня ведет дело к этому обвинению. Беспощадно, безжалостно, и — как мне представляется, — из чувства мести“, — рассуждает звездная блондинка.

Одни подписчики поддержали Собчак, другие были к ней жестоки, отметив, что за все стоит платить. Телезвезда же попросила общественность не превращаться в палачей.

„Неоднократно подчеркивала, что готова пойти на все, чтобы помочь ребятам. Я сделала и продолжаю это делать. Публично просила прощения у потерпевшего за все, что произошло“, — подчеркнула Ксюша.