„Последствия вегетарианской жизни“: Дроздов озвучил неутешительный вердикт врачей(3)
Николай Дроздов признает свою вину в том, что сам ослабил свой организм — и уже встал на путь исправления, — пишет woman.
29 января появилась тревожная новость — 85-летнего Николая Николаевича Дроздова госпитализировали. Оказывается, за неделю до того, как об этом стало известно, всеми любимый ведущий телепередачи „В мире животных“ неудачно упал, возвращаясь с работы.
Несмотря на солидный возраст Дроздов продолжает читать лекции на географическом факультете в Московском государственном университете.
После обследования в больнице врачи выявили у легенды российского телевидения перелом 8 ребер.
Дроздов раскрыл главную причину многочисленных переломов. Оказалось, во всем виноват образ жизни доктора биологических наук. Много лет он придерживался вегетарианства, поэтому в организме сильный дефицит важных элементов.
„Врачи сказали, что в моем организме не хватает калия, натрия и некоторых других важных микроэлементов. Мне капельницы ставят, восполняют“, — рассказал Николай Николаевич.
Узнав нерадостные результаты анализов, Дроздов осознал свою ошибку.
„Все это — последствия моей вегетарианской жизни. Мясо все-таки надо есть. Я в последнее время стал включать его в свой рацион. А до этого долгие годы действительно не ел“, — делится Николай Николаевич.
Но после того, как случился первый перелом, врачи объяснили телеведущему, что если не употреблять достаточно мяса — они будут только учащаться.
„Видите, теперь и до ребер дошло“, — говорит Дроздов.
Удивительно, что трудолюбивый Николай Николаевич после травмы еще несколько дней продолжал ездить на работу. И только на третьи сутки, когда боль терпеть было уже невозможно, он обратился к врачам.