ФОТО | Изменилась до неузнаваемости: как живет звезда сериала „Не родись красивой“ Нелли Уварова

Знаменитость призналась, что после роли Кати Пушкаревой в сериале „Не родись красивой“ на нее резко обрушилась любовь зрителей. Это ее вдохновило, но она считает, что не любая любовь во благо. Дело в том, что известность внесла в жизнь Уваровой много ограничений.

Нелли отметила, что и Катя из полюбившегося сериала и ее новая героиня Илона из „Содержанок“ далеки от нее, но в каждой из них есть что-то потаенное от Уваровой. Актриса заявила, что ей близки феминистические взгляды и она считает себя сильной.

Нужны были силы и для радикального решения: Нелли практически перестала сниматься в кино и посвятила себя работе с благотворительным проектом „Наивно? Очень!“, который собственноручно и основала. Кстати, собственного аккаунта в социальных сетях Уварова не ведет, и увидеть ее можно лишь на странице проекта.