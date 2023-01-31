ТНТ вырезал из комедии 2019 года кадры с Галкиным и Ургантом

Также из фильма исчезли строчки: „Нам партия скажет направо, мы сразу направо пойдем. На правое дело идем мы направо, а скажут — налево пойдем“, которые зачитывала поэтесса Лариса Рубальская.

Максим Галкин и Иван Ургант, как и многие другие российские артисты, выступили против войны в Украине, — напоминает Meduza. Вскоре после этого Первый канал отменил развлекательные программы с участием Урганта. Впоследствии часть из них вернули в эфир, но не авторскую передачу „Вечерний Ургант“.

16 сентября Минюст РФ объявил Максима Галкина „иностранным агентом“. По мнению ведомства, артист ведет политическую деятельность и получает помощь от иностранного источника — Украины. Сейчас Галкин находится за границей.

При этом канал отмечает, что в стриминговом сервисе „ТНТ-Premier“ все еще доступна нецензурированная версия фильма. А Первый канал оказался настолько смелым, что не стал вырезать сены с Ургантом из фильма „Высоцкий. Спасибо, что живой“.