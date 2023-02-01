В Эстонии выступят лучшие представители скандинавского джаза

Альбом „Helsinki Songs“ известного норвежского джазового музыканта Трюгве Сейма, записанный с участием Кристьяна Рандалу (фортепиано, Эстония), Матса Эйлерцена (контрабас, Норвегия) и Марку Унаскари (ударные, Финляндия), был тепло принят публикой (издан ECM Records, 2018). Сборник позиционирует себя как будущая классика и включает набор мелодий, созданных, по большей части, в финской столице и содержащий различные трибьюты. Здесь можно найти ссылки на Игоря Стравинского и Джимми Уэбба, пьесы, посвященные каждому из одаренных товарищей Сейма по группе, и мелодии, посвященные мастерам, перед которыми Сейм снимает шляпу, таким как Орнетт Коулман и Билл Эванс.

Все участники квартета – популярные и уважаемые музыканты, сделавшие успешную международную карьеру. Создатель квартета Трюгве Сейм учился в консерватории Тронхейма у известных преподавателей-исполнителей и с 1992 года выступает в роли свободного музыканта, композитора и аранжировщика. Кристьян Рандалу – один из самых выдающихся пианистов своего поколения, проявивший себя как в импровизационном джазе, так и в классической музыке; легенда джаза Херби Хэнкок назвал его блестящим пианистом. Матс Эйлерцен – очень востребованный музыкант, играющий в многочисленных ансамблях в Норвегии и за рубежом. Маркку Унаскари сыграл почти со всеми самыми известными финскими джазовыми музыкантами; это тот случай, когда легче перечислить финские группы, с которыми он не играл.