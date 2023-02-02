Премию лучшего молодого документалиста фестиваля DocPoint и Таллинна получил Эрик Пыллумаа

По словам вице-мэра Каареля Оя, эстонская документалистика находится в состоянии подъема. „Два года подряд премия Neitsi Maali вручается документальным фильмам, конкуренция среди документальных фильмов очень высока, вспомним также историю успеха фильма Savvusanna sõsarate, начавшуюся на фестивале Sundance. Надеемся, что это лишь начало подъема в области эстонского документального кино и я рад, что Таллинн участвует в этом, вручая премию лучшему молодому документалисту“, - сказал Оя.

Эрик Пыллумаа сотрудничал в качестве оператора с несколькими предприятиями сферы кинопроизводства. Он создал прекрасную визуализацию ко многим фильмам, вошедшим в число лучших документальных фильмов последних лет, а также был сильным партнером для режиссеров и соавтором визуального киноязыка.

Премия фестиваля лучшему документалисту вручается за особенный киноязык, смелость экспериментов, желание создавать нечто небывалое и амбициозное. Вместе с премией вручается стипендия величиной 3000 евро, с 2022 года вручение стипендии поддерживает Таллинн.

Международный фестиваль документальных фильмов DocPoint Tallinn проходит с 31 января по 5 февраля вот уже в 14-й раз. Фестиваль организован в сотрудничестве с фестивалем Helsingi DocPoint, который является одним из важнейших в этой сфере в Северном регионе.

Фестиваль проходит в кинотеатрах Sõprus и Artis, в пятый раз часть фестиваля проходит в Тарту в кинотеатре Elektriteater.