Бориса Щербакова госпитализировали перед спектаклем

„Ничего неизвестно о том, что Щербакова увезли на скорой. Не читайте желтую прессу. Спектакль, который должен был состояться сегодня, отменили. Дату и время постановки перенесли, пока они обговариваются. это не быстро делается“, — заявил заместитель директора дворца культуры.

Впрочем, каким именно способом Щербаков добрался до врачей, не так важно. Главное, что они обнаружили у актера инфекцию верхних дыхательных путей. От госпитализации Щербаков отказался.

В последнее время здоровье 73-летнего актера часто подводит. В 2021 году актёр попал в больницу с пневмонией средней тяжести. Вернувшись домой, Борис Васильевич прошел вакцинацию. Однако болезнь вновь настигла его спустя несколько месяцев.