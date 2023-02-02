Никаса Сафронова госпитализировали с сильным отравлением

„Вечером я заехал к Никасу. Он был голодный, но устал после тяжелого рабочего дня, поэтому не хотел никуда идти. Вспомнил, что один его приятель привез из Италии баночку вяленых помидоров. Открыл ее и с огромным наслаждением начал есть. Я от них отказался — после удаления желчного пузыря мне нельзя есть такие деликатесы. Никас ел томаты и вспоминал свою жену-итальянку, их поездки в Италию и маленького сына Стефано, с которым они гуляли по Венеции. Помидоры были настолько вкусные, что Никас съел почти всю банку“, — рассказал „СтарХиту“ друг художника, актер Николай Денисов.

Где-то через час-полтора художнику стало плохо — начались сильная тошнота, рвота, озноб, боль в животе. Сафронов нашел в себе силы позвонить знакомому врачу, который посоветовал не медлить с госпитализацией.

„По дороге ему стало еще хуже, поэтому от автомобиля его уже увезли на каталке. Врачи забрали его в палату интенсивной терапии и сразу же начали промывать желудок, поставили капельницу. Я пробыл в больнице в течение часа. Доктора успокоили меня, что ситуация уже под контролем, но Никас, скорее всего, останется у них еще на несколько дней“, — продолжил Денисов.

„Оказалось, что я отравился этими итальянскими вялеными помидорами — врачи подозревают, что в них находились бактерии, вызывающие ботулизм. Сейчас лежу под капельницей, мне колют антибиотики и какую-то специальную сыворотку. Конечно, не хотел бы надолго задерживаться в клинике, но еще какое-то время мне все-таки придется провести здесь“, — признался 66-летний художник.