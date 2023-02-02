Ярослав Бойко официально развелся с женой

С супругами была проведена беседа, после чего паре дали время на примирение. Однако своего решения они не поменяли.

Правда, с первой попытки развестись знаменитости не смогли. Первое заседание было назначено на 13 января, но Ярослав и Рамуна в суд не явились. Из-за этого заседание было перенесено на 31 января.

Но и в конце месяца знаменитости не пришли на процесс. Поэтому судья принял решение о разводе в отсутствие сторон.

Бойко и Ходоркайте поженились в 1999 году. В браке у них родились двое детей. Также у артиста есть внебрачный сын от Евгении Добровольской, который родился в 2002 году.