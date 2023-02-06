ОБЗОР | Билеты надо искать уже сейчас! Что вас ждет на самом жарком фестивале этого лета – Tomorrowland?

На первый уикенд, 21-23 июля, перед публикой выступят настоящие звезды: Meduza, Macky Gee, Sickmode, Sub Zero Project, The Chainsmokers, Tiesto, Lost Frequencis, Netsky, Afrojack, Alesso, Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix and Friends и Timmy Trumpet, а также десятки других артистов.

У фестиваля есть собственный городок, который носит название DreamVille, он предназначен для комфортной жизни тусовщиков, где под рукой. Там есть салоны красоты, парикмахерские, рестораны и магазины. В Tomorrowland действуют свои деньги, которые называют жемчугом. Жемчугом можно расплачиваться за напитки, еду, различные услуги, а также за сувениры. Так называемые „деньги“ можно загрузить на фестивальный браслет. В 2022 году на фестивале действовал следующий курс валюты – 1 жемчуг равен 1,67 евро. По традиции отдыхающие не нуждаются в наличных деньгах или кредитной карте.

Однако, фестивальная жизнь стоит недешево. В прошлом году самый дешевый билет на фестиваль стоил около 240 евро. Те, кто хотел получить более роскошные впечатления от фестиваля, должны были заплатить 425 евро. Существует также ряд различных пакетов услуг, позволяющих полностью погрузиться в тусовочную атмосферу. Цены начинаются от 310 евро и могут достигать 46 000 евро. Однако билет нельзя просто так купить, вам нужно встать в список ожидания на сайте Tomorrowland.

По данным сайта фестиваля, каждое лето его посещают около 400 000 человек, приезжающих в бельгийский город Бум со всего мира. Фестиваль проходит в течение двух выходных: 21-23 июля и 28-30 июля. Ежегодно в Tomorrowland выступают более сотни лучших мировых исполнителей электронной музыки, в общей сложности на 15 сценах.

Tomorrowland – это не обычный фестиваль , у него есть своя валюта и даже свой кампус. Действие происходит в бельгийском городе Бум, и сотни тысяч людей посещают его каждый год. Данный фестиваль – это поистине эйфорический и волнующий опыт, и организаторы приложили максимум усилий, чтобы каждый год посетители получали незабываемые впечатления.

На второй уикенд, 28-30 июля, выступят MC Rim, Sub Zero Project, Meduza, Armin van Buuren, Steve Aoki, Robin Schulz, Don Diablo, Cartoon, DJ Seinfeld, Paris Hilton и Tundevaag и другие.

Однако в социальных сетях люди жалуются, что в этом году первый уикенд Tomorrowland кажется слабее второго, и спрашивают, куда исчезли David Guetta, Alan Walker и Swedish House Maffia. Критики также утверждают, что список исполнителей в этом году худший за всю историю, на большом фестивале отсутствуют DJ Snake, Axwell, Diplo, Sub Focus и Fisher.

Cartoon с нетерпением ждет Tomorrowland: он есть в списке желаний каждого музыканта.

В этом году на фестивале также выступит эстонское трио электронной музыки Cartoon, состоящее из Йоозепа Ярвесаара, Хуго Мартина Маасикаса и Аго Теппанда. Они займут сцену Cage в Tomorrowland 30 июля. Участник группы Йоозеп Ярвесаар рассказал о том, как Cartoon попал на всемирно известный музыкальный фестиваль и как трио готовится к выступлению.

Ярвесаар рассказал Kroonika, что Tomorrowland связался с группой несколько месяцев назад и предложил им выступить на фестивале. Трио не раздумывало и быстро приняло предложение. „Эмоции на пределе“, - воскликнул Йоозеп. „Это важная веха для всех, кто занимается электронной танцевальной музыкой. Когда до нас дошли новости, я вскочил с постели!“ - вспоминает Ярвесаар.

Музыкант Cartoon сказал, что сцена Cage, на которой они будут выступать, не самая большая и вмещает 1 000 человек. „Я готов играть возле туалетов. Мы едем в Tomorrowland, сучки!“ - сказал Йоозеп, не скрывая своего волнения. Будет ли исполнена в Бельгии легендарная песня группы „On & On“? „На сто процентов“, - заверил Ярвесаар, - „это одна из самых известных песен за рубежом“.

