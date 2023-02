ОБЗОР | Билеты надо искать уже сейчас! Что вас ждет на самом жарком фестивале этого лета – Tomorrowland?

На первый уикенд, 21-23 июля, перед публикой выступят настоящие звезды: Meduza, Macky Gee, Sickmode, Sub Zero Project, The Chainsmokers, Tiesto, Lost Frequencis, Netsky, Afrojack, Alesso, Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix and Friends и Timmy Trumpet, а также десятки других артистов.