„Физически не в состоянии“: Оззи Осборн отменил все гастроли и ушел на покой

„Как вы все знаете, четыре года назад со мной случился серьезный инцидент, из-за которого я повредил спину. Моей единственной целью всё это время было вернуться на сцену. Мой голос в порядке, но после трех операций, лечения стволовыми клетками, бесконечных сеансов физиотерапии мое тело всё еще физически слабо. Я никогда бы не подумал, что мои гастрольные дни закончатся таким образом“, — жалуется поклонникам Оззи.

В 2019 году Оззи Осборн неудачно упал в своем доме в Лос-Анджелесе. В июне 2022-го музыкант перенес серьезную операцию на спине. В декабре 2022 года он рассказывал о состоянии своего здоровья, сокрушаясь: „Не могу передать, какой чертовски разочаровывающей стала жизнь“.

При этом полностью отказываться от концертов Князь тьмы пока не хочет: „Моя команда в настоящее время придумывает идеи, как я смогу выступать, не путешествуя из города в город и из страны в страну“.

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