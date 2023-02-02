„Фу. Просто фу“: Айза разозлилась на жадного бывшего мужа

Бизнесвумен отреагировала на сторис Королевой, в которых та продемонстрировала презент от возлюбленного, а именно, золотой браслет с бриллиантами бренда BVLGARI за 32 тысячи долларов. По словам блогерши, подобные новости выводят ее из себя, поскольку певец не помогает ей с их общим сыном Сэмом, ссылаясь на финансовые проблемы.

„Обожаю читать новости про папу Сэма и его богатую жизнь. Если честно, то дико злюсь. Когда я предложила пополам оплатить школу Сэма, получила ответ о том, что у него нет денег. Фу. Просто фу“, — высказалась предпринимательница в сторис и добавила, что стоимость обучения ребенка составляла 2796 долларов (196 тысяч рублей). В качестве доказательства она прикрепила скриншот личной переписки, в которой Гуф жалуется на многочисленные траты.