ИНТЕРВЬЮ RusDelfi | Без российских гастролеров, но с советской символикой: как живет ЦРК?

— Как изменился репертуар Центра русской культуры с уходом спектаклей из России? Тяжело ли было искать альтернативу? Получилось ли полноценно заменить программу?

— Центр русской культуры является муниципальным учреждением и находится в ведении Таллиннского департамента культуры и спорта. Сферой деятельности Центра является организация культурно-развлекательных мероприятий для жителей и гостей Таллинна, поддержка деятельности творческих студий, культурных обществ и некоммерческих объединений. ЦРК проводит большое количество крупных мероприятий, фестивалей, знакомящих таллиннцев с деятельностью и достижениями местных коллективов народного творчества. Спектакли, которые привозились из России, не являются частью репертуара Центра русской культуры. Для их показа Центр сдавал в аренду зал организаторам гастролей.

— После конфликта с Россией и отмены российских артистов, стало ли к вам ходить меньше зрителей, сократились ли доходы Центра русской культуры?

— Зрители приходят в ЦРК на различные мероприятия, в том числе бесплатные и благотворительные. Очень популярны лекторий Центра русской культуры, спектакли Детской оперы ЦРК, а также Театра 316, концерты хоровой студии Аллегро и хореографического коллектива Антрэ. Маленькие дети с удовольствием посещают Русский театр кукол, который работает в стенах ЦРК и т.д. Гастроли российских коллективов являлись лишь коммерческой составляющей, приносящей доход от аренды ЦРК, а в конечном счёте Таллинну, который выделяет бюджет на нашу деятельность. На место российских гастролёров пришли эстонские театральные и концертные мероприятия. Очень полюбилась наша сцена артистам и зрителям эстонского и британского стендап-шоу – залы всегда полны.

— Сейчас идет тренд на снос памятников советского прошлого, у вас в зале советская символика находится на видном месте. Были ли когда-нибудь у кого-нибудь претензии на этот счет. Собираетесь ли вы делать капитальный ремонт?