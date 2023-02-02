ИНТЕРВЬЮ RusDelfi | Без российских гастролеров, но с советской символикой: как живет ЦРК?(2)
Кажется, что российские артисты уже забыли дорогу в Эстонию. Сначала пришел коронавирус, и первыми певцами, попавшими под отмену, стали Киркоров и Полина Гагарина. Было это еще в марте 2020 года. Теперь же уже по новым причинам у Киркорова и Гагариной опять не будет возможности выступить в Эстонии. Помимо таких больших звезд, с орбиты пропали и всевозможные российские театральные труппы, танцоры, певцы, комики, которые очень часто выступали, например, на сцене Центра русской культуры. Кто заменил российских артистов и так же ли много зрителей посещает ЦРК, как и раньше, рассказал директор ЦРК Эдуард Томан.
— Как изменился репертуар Центра русской культуры с уходом спектаклей из России? Тяжело ли было искать альтернативу? Получилось ли полноценно заменить программу?
— Центр русской культуры является муниципальным учреждением и находится в ведении Таллиннского департамента культуры и спорта. Сферой деятельности Центра является организация культурно-развлекательных мероприятий для жителей и гостей Таллинна, поддержка деятельности творческих студий, культурных обществ и некоммерческих объединений. ЦРК проводит большое количество крупных мероприятий, фестивалей, знакомящих таллиннцев с деятельностью и достижениями местных коллективов народного творчества. Спектакли, которые привозились из России, не являются частью репертуара Центра русской культуры. Для их показа Центр сдавал в аренду зал организаторам гастролей.
— После конфликта с Россией и отмены российских артистов, стало ли к вам ходить меньше зрителей, сократились ли доходы Центра русской культуры?
— Зрители приходят в ЦРК на различные мероприятия, в том числе бесплатные и благотворительные. Очень популярны лекторий Центра русской культуры, спектакли Детской оперы ЦРК, а также Театра 316, концерты хоровой студии Аллегро и хореографического коллектива Антрэ. Маленькие дети с удовольствием посещают Русский театр кукол, который работает в стенах ЦРК и т.д. Гастроли российских коллективов являлись лишь коммерческой составляющей, приносящей доход от аренды ЦРК, а в конечном счёте Таллинну, который выделяет бюджет на нашу деятельность. На место российских гастролёров пришли эстонские театральные и концертные мероприятия. Очень полюбилась наша сцена артистам и зрителям эстонского и британского стендап-шоу – залы всегда полны.
— Сейчас идет тренд на снос памятников советского прошлого, у вас в зале советская символика находится на видном месте. Были ли когда-нибудь у кого-нибудь претензии на этот счет. Собираетесь ли вы делать капитальный ремонт?
— Здание Центра русской культуры, в прошлом Дома офицеров флота, является памятником архитектуры неоклассицизма и находится под охраной государства. Всё, что называют советской символикой внутри памятника, на языке архитектуры – неокласицистские особенности. Для того, чтобы что-либо менять, должно быть принято соответствующее решение. Сегодня такого решения нет. Претензий нам не предъявляли, а для капремонта у нас нет причин.
— Думаете ли вы привозить русскоязычные спектакли из Украины, возможно ли это сейчас? Согласны ли украинцы говорить на русском языке?
— Мы не думаем. Думать должны частные организаторы гастролей. У ЦРК на это нет ресурсов. В середине января на нашей сцене театр им. М. А. Булгакова из Киева играл спектакль „Мастер и Маргарита“ на русском языке.
— Как думаете, после конца войны может ли опять быть такая же дружба с российскими артистами (особенно с теми, кто поддержал Путина), как была до этого?
— Думаю, на этот вопрос сегодня не может ответить никто.