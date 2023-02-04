5 величайших фильмов о войне. Выбор кинокритика Антона Долина

„Есть великий фильм Жана Ренуара, он называется „Великая иллюзия“ („La grande illusion“ 1937) - это картина о том, как сохранить человеческое достоинство во время войны. Хотя там все обстоятельства совершенно другие, чем в нынешней войне, мне кажется, сам этот принцип - соблюдения человеческого достоинства - он очень важен. Например, на „Западном фронте без перемен“ - любая из экранизаций, у каждой из которых есть свои плюсы и минусы, - как раз о том, что сохранение этого человеческого достоинства на войне невозможно. Невозможно. И, может быть, Ренуар-то и не прав, то есть, это какой-то идеалистический подход. Но очень важно, что он существует.

Вторым фильмом - давайте это будет пять фильмов о войне, раз мы живём в период войны - я назову „Тропы славы“ („Paths of Glory“, 1957) Кубрика. Один из сильнейших фильмов-манифестов против смертной казни и против вообще насилия человека над человеком.

Третий фильм - одна из самых великих советских картин о войне, „Восхождение“ Ларисы Шепитько (1977). Это фильм о том, что даже в самых невыносимых ужасных обстоятельствах у человека всегда есть выбор. Кажется, что бывают безвыходные ситуации, когда его нет. Но он есть всегда, даже на эшафоте.

Четвёртым пусть будет замечательный фильм о неожиданном чуде, которое случается во время войны, точнее говоря, сразу после неё - фильм Жана-Пьера Жене „Долгая помолвка“ („Un long dimanche de fiançailles“, 2004). Он очень мне нравится. И мне всегда очень обидно, что он заслонён картиной „Амели“. „Амели“ - несомненный шедевр того же автора. Но в „Долгой помолвке“ есть глубинное качество, которых лишены другие фильмы Жене, он совершенно особенный.

И последний фильм, который я сейчас всем советую, потому что это моё самое большое эмоциональное впечатление за последний год, - это „Пиноккио“ Гильермо дель Торо (2022). Да, это как бы это детская сказка и мультфильм, но совсем не только“, - рассказал кинокритик.