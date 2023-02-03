Бориса Щербакова перевели в реанимацию

„Отец все еще в кардиологическом отделении. Сейчас лежит в реанимации. Не дают телефоном пользоваться. Только вчера вечером он сам мне позвонил. Речь не бодрая, к сожалению“, — посетовал Василий Щербаков.

По словам мужчины, артист жалуется на боль в груди и слабость. Щербаков отметил, что врачи пытаются вылечить его отца, но пока не могут определиться с диагнозом.

„Пациент находится в терапевтическом отделении. Состояние средней тяжести, дыхание самостоятельное“, — уточнили в Боткинской больнице, где лежит артист.