Вдова умершего от рака юмориста Пономаренко рассказала о последних днях его жизни

По словам Анны, она провела все последние дни мужа рядом с ним. „Я целовала его руки, пока они были теплые. Я слышала его последний вдох“, — рассказала она.

Супруга артиста утверждает, что он не жаловался ей на боль и не рассказывал о своих переживаниях. Пономаренко за неделю до смерти сказал сыну, что испытывает „нечеловеческую“ боль.

Звезда „Кривого зеркала“ и брат-близнец Валерия Пономаренко ушел из жизни после борьбы с онкологическим заболеванием 24 декабря 2022 года. Ему было 55 лет.