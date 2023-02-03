Глызин и Буйнов мечтают возродить ВИА „Веселые ребята“

„С Сашей Буйновым я встречаюсь на каких-то мероприятиях. Всегда киваем друг другу: „Привет! – Привет!“. У нас есть утопическая мечта – воссоздать „Весёлых ребят“ и устроить гастрольный тур“, — заявил Глызин.

ВИА „Весёлые ребята“ существовал в разных составах с 1966 по 2017 годы — до смерти основателя группы Павла Слободкина. Помимо Глызина и Буйнова в разные годы среди участников были Александр Градский, Анатолий Алёшин, Александр Барыкин, Вячеслав Малежик, Алла Пугачёва, Виктор Чайка и другие.