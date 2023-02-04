04.02.2023, 10:58
Настасью Самбурскую назвали глистой. Но есть нюанс(7)
ФОТО: Youtube
Актриса Настасья Самбурская в своем Instagram показала фигуру после тренировки в зале и сравнила себя с глистой.
„Ну, где? Давай, показывай. Раньше, когда я была здоровая, я так делала, и это было прикольно. А сейчас я как глиста, которая стоит и напрягает там что-то у себя“, — посмеялась Самбурская.
Вместе с этим фанаты звезды „Универа“ убеждают артистку в том, что она находится в великолепной физической форме — они неоднократно спрашивают Самбурскую, как ей удается поддерживать такую фигуру. И кто скажет, что сам пост не был кокетством, чтобы получить именно такие комментарии?