Настасью Самбурскую назвали глистой. Но есть нюанс

„Ну, где? Давай, показывай. Раньше, когда я была здоровая, я так делала, и это было прикольно. А сейчас я как глиста, которая стоит и напрягает там что-то у себя“, — посмеялась Самбурская.

Вместе с этим фанаты звезды „Универа“ убеждают артистку в том, что она находится в великолепной физической форме — они неоднократно спрашивают Самбурскую, как ей удается поддерживать такую фигуру. И кто скажет, что сам пост не был кокетством, чтобы получить именно такие комментарии?