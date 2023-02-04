Умер модельер Пако Рабан

Пако Рабан родился в 1934 году в Стране Басков, его настоящее имя - Франсиско Рабанеда-и-Куэрво.

Архитектор по образованию, Рабан еще во время учебы начал экспериментировать с материалами, делая бижутерию собственного дизайна для дома Balenciaga, где работала его мать. По профессии он никогда не работал, а карьеру в модельной сфере он начал с создания украшений для Givenchy, Dior и Balenciaga.

Затем он начал создавать собственные платья, экспериментируя с материалами и используя знания об архитектуре. В частности, он использовал бумагу, металлы и пластик. Представляя свои коллекции, он первым стал применять музыкальное сопровождение на подиуме и одним из первых стал приглашать темнокожих моделей.

В 1967 году Рабан основал собственный дом моды Paco Rabanne в Париже и открыл свой магазин. Затем он занялся созданием духов, и в 1976 году запустил парфюмерную фабрику. В 1999 году он отошел от бизнеса в высокой моде, но продолжал работать в сфере пре-а-порте до 2009 года.

Он проводил выставки своих художественных работ, издавал журналы по искусству, написал несколько книг.