Изгнанный из театра Дмитрий Назаров анонсировал гастроли по Израилю

Уточняется, что в гастрольном туре вместе с Назаровым будет выступать и его супруга, актриса Ольга Васильева, ранее также уволенная из труппы Константина Хабенского.

Судя по опубликованной афише, концерт звездной пары будет называться „L'amour-мур, или держава набекрень“. Выступление будет состоять из авторских романсов, стихов и басен Дмитрия Назарова, а также „шлягеров на русском и французских языках, написанных до 24.02.2022 и после“.

В рамках тура, который продлится весь март, Назаров и Васильева намерены выступить в шести городах Израиля.