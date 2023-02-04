Чай улун снижает риск слабоумия и высокого давления

„Различные исследования отмечают пользу для здоровья чая улун — разновидности китайского чая, полученного путем сушки листьев под солнцем“, - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков.

Например, одно исследование, пришло к выводу, что употребление 120 мл напитка в день в течение года „значительно“ снижает вероятность развития высокого кровяного давления.



Высокое кровяное давление — или гипертония — является потенциально опасным состоянием, поскольку оно повышает риск возникновения опасных для жизни состояний, таких как болезни сердца, сердечные приступы, инсульты и сосудистая деменция.

Это связано с тем, что повышенное артериальное давление в течение длительного времени создает дополнительную нагрузку на органы.



По сравнению с теми, кто не пьет чай, риск развития гипертонии снизился на 46 процентов у тех, кто выпивал от 120 до 599 мл в день, и еще больше снизился на 65 процентов у тех, кто пил 600 мл в день или более после тщательной корректировки.

„Привычное умеренное потребление зеленого чая или чая улун, 120 мл в день и более в течение одного года, значительно снижает риск развития гипертонии“.

Другое исследование показало, что ежедневное потребление чая снижает риск по­вреждения познавательных функций у пожилых людей на 50%. Проанализировав познавательную работоспособность испыту­емых и результаты МРТ, исследовательская группа установила, что у людей, которые употребляли зелёный чай, улун или чёрный чай не менее 4 раз в неделю на протяжении примерно 25 лет, нейронные связи в головном мозге были организованы гораздо лучше, чем у тех, кто равнодушен к чаю.