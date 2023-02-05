Сильвестр Сталлоне согласился на съемки в реалити-шоу о своей семье

„Сыграв некоторых из самых легендарных персонажей в истории кинематографа, трехкратный номинант на премию „Оскар“ Сильвестр Сталлоне готов предстать перед камерами в роли, которую он считает величайшей в своей жизни — в роли папы“, — рассказали в Paramount.

Сериал будет состоять из 8 эпизодов, которые появятся на стриминговом сервисе уже весной 2023 года. Проект расскажет о жизни знаменитого актера, его жены Дженнифер Флавин Сталлоне, а также трех дочерей — Софии, Систин и Скарлетт.