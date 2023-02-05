Британский актер-гей рассказал о лишении девственности принца Гарри

Напомним, одним из самых обсуждаемых фрагментов скандальных мемуаров принца стал эпизод, в котором Гарри рассказал о своем первом сексуальном опыте. По его словам, все случилось в поле за пабом — с женщиной, которая была старше него на 19 лет.

„Она очень любила лошадей и обращалась со мной как с молодым жеребцом. Наша „поездка“ закончилась быстро, после чего она шлепнула меня по заднице и отпустила“, — пишет Гарри в своей книге „Запасной“.

Имя этой дамы принц так и не назвал, что еще больше подогрело общественный интерес. Сначала подозрение пало на 57-летнюю актрису Лиз Херли (которая, разумеется, все отрицает), а затем вероятной кандидаткой журналисты назвали бизнесвумен Сюзанну Харви.

Впрочем, по мнению Руперта Эверетта, вся история от начала до конца — небылица, сочиненная ради хайпа. „Я знаю женщину, которая лишила его девственности. Это было не за пабом и даже не в этой стране“, — сообщил он британскому изданию The Telegraph. Что ж, охотно верим, но есть один вопрос: почему в интимные подробности жизни принца посвящен актер, славящийся своей нетрадиционной ориентацией?

Вот и команда герцога Сассекского поспешила опровергнуть скандальное заявление кинозвезды. „Удивительно, что Эверетт знает такие подробности лучше, чем сам Гарри“ — отреагировал источник, близкий к принцу. Однако если эта история и правда выдумка, младшему сыну Карла можно только поаплодировать — автор „50 оттенков серого“ нервно курит в сторонке.