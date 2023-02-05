Дочь Юлии Началовой впервые рассказала, как узнала о смерти матери(7)
Дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина осталась без мамы, когда ей было 12 лет, — напоминает Super: в марте 2019 года Юлия скончалась в московской клинике после осложнений подагры и ампутации ноги.
О смерти мамы девочке сообщил отец — футболист Евгений Алдонин, который встречал ее из Лондона в аэропорту.
„Когда она лежала в больнице, я была уверена, что неделька — и домой. Мы с ней созвонились перед моим отлетом в Лондон, она говорила: „Веруш! Вообще проблем нет! Сейчас быстренько мне все полечат, и я домой поеду!“, — поделилась Вера в новом выпуске шоу „Секрет на миллион“. — Я видела ее диагноз своими глазами. Нога была в нехорошем состоянии. Но я была уверена, что мама быстренько выкарабкается. Когда я была уже в Лондоне, видела заголовки „Юлия Началова в коме“. Думаю, ну что за бред? Желтая пресса, никуда от нее не деться. Прилетаю [обратно в Москву]. У меня учительница на время посадки забрала телефон под предлогом, чтобы я не потеряла. Уже на выходе, когда нас всех встречали, я замечала странные взгляды родителей моих одноклассников, которые со мной летали“.
„Выхожу из самолета. Встретилась с папой. Он что-то грустный. Дошли до паркинга, и там он мне сказал максимально тактично, насколько мог: „У меня для тебя очень тяжелая новость. Мамы больше нет“… Я на протяжении минут пятнадцати просто кричала. Папа тоже плакал, — вспоминает Вера. — Первые два-три дня я плакала часто. Но я видела, как плохо бабушке с дедушкой. Я как-то начала либо закрывать эти эмоции, либо плакать в подушку. Я не хотела делать им еще больнее“.
После смерти Юлии ее дочь решила жить с бабушкой и дедушкой по маминой линии. Сейчас ей 16 лет, она учится в 10-м классе элитной гимназии, изучает английский язык, занимается хореографией, вокалом и актерским мастерством.