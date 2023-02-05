Дочь Юлии Началовой впервые рассказала, как узнала о смерти матери

„Когда она лежала в больнице, я была уверена, что неделька — и домой. Мы с ней созвонились перед моим отлетом в Лондон, она говорила: „Веруш! Вообще проблем нет! Сейчас быстренько мне все полечат, и я домой поеду!“, — поделилась Вера в новом выпуске шоу „Секрет на миллион“. — Я видела ее диагноз своими глазами. Нога была в нехорошем состоянии. Но я была уверена, что мама быстренько выкарабкается. Когда я была уже в Лондоне, видела заголовки „Юлия Началова в коме“. Думаю, ну что за бред? Желтая пресса, никуда от нее не деться. Прилетаю [обратно в Москву]. У меня учительница на время посадки забрала телефон под предлогом, чтобы я не потеряла. Уже на выходе, когда нас всех встречали, я замечала странные взгляды родителей моих одноклассников, которые со мной летали“.