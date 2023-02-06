В новом российском „Голосе“ звездным тренером станет его бывший участник

Фронтмен Therr Maitz Антон Беляев в 2013 году оказался в полуфиналистах второго сезона „Голоса“. Именно он 10 лет спустя сядет уже в кресло тренера.

Для Владимира Преснякова участие в „Голосе“ также станет дебютом. „Я пришел за яркими голосами, в которых любовь и надежда. Люди соскучились по искренности, поэтому буду выбирать не только голоса и музыку, но и личность. Я пришел на „Голос“ узнать, как и о чем сейчас поет наша страна“, — прокомментировал свое участие в проекте Пресняков.