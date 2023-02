Певица получила четыре награды в номинациях „Лучшая танцевальная/электронная запись“ (трек „Break My Soul“), „Лучшее исполнение в стиле R&B“ (трек „Plastic Off the Sofa“), „Лучший танцевальный/электронный музыкальный альбом“ («Renaissance“) и „Лучшая песня в стиле R&B“ («Cut it“). Всего с учетом новых наград у Бейонсе стало 32 „Грэмми“. Ранее рекордсменом был дирижер Георг Шолти с 31 наградой.