Шоубиз
06.02.2023, 12:47

Дети покойной Любови Полищук враждуют из-за ее наследства

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Любовь Полищук
Любовь Полищук
ФОТО: Youtube

Дети актрисы Любови Полищук, умершей 16 лет назад, враждуют из-за ее наследства, об этом сообщает НТВ.

Мариэтта Цигаль-Полищук, дочь покойной актрисы, пошла по стопам матери. Но есть мнение, что у них натянутые отношения с ее братом Алексеем Макаровым. Причиной слухов стала его неявка на недавнюю премьеру сериала о Фаине Раневской, в котором главную роль сыграла Цигаль-Полищук.

Брат и сестра не общаются уже давно, со дня смерти матери. Камнем преткновения стала квартира в Москве.

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