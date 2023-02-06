06.02.2023, 12:47
Дети покойной Любови Полищук враждуют из-за ее наследства(3)
ФОТО: Youtube
Дети актрисы Любови Полищук, умершей 16 лет назад, враждуют из-за ее наследства, об этом сообщает НТВ.
Мариэтта Цигаль-Полищук, дочь покойной актрисы, пошла по стопам матери. Но есть мнение, что у них натянутые отношения с ее братом Алексеем Макаровым. Причиной слухов стала его неявка на недавнюю премьеру сериала о Фаине Раневской, в котором главную роль сыграла Цигаль-Полищук.
Брат и сестра не общаются уже давно, со дня смерти матери. Камнем преткновения стала квартира в Москве.