„Слишком быстро кончил“: почему так бывает и как с этим бороться

Преждевременным считается семяизвержение, которое наступило раньше чем через 4 минуты непрерывных фрикций. Это коварная штука, поскольку мужчине длительное время может казаться, что это просто „сильная страсть“, „гипервозбудимость“. Ведь эрекция происходит, наполнение члена достаточное. Обычно мужчина думает: „В следующий раз я смогу дольше“. Однако в следующий раз все повторяется.

К сожалению, большинство мужчин с этой дисфункцией откладывают визит к сексологу на 10–15 лет. Все это время сексуальная жизнь мужчины напоминает пытку, состоящую из упреков неудовлетворенных женщин, разочарования и нарастающего чувства вины. Этот порочный круг опасен, поскольку ведет к развитию депрессии с суицидными тенденциями.

До визита к сексологу мужчины проявляют удивительную изобретательность, чтобы продлить половой акт хотя бы до 5 минут:

В разгар секса начинают думать о работе, совершать математические подсчеты, переключают фокус внимания на „несексуальные“ предметы.

Принимают транквилизаторы.

Просят партнершу сказать что-нибудь „охлаждающее“.

Занимаются сексом „под телевизор“ с такими передачами, как „Новости“, „Суд идет“.

Строят сексуальную жизнь с женщиной, которая не очень нравится внешне.

И даже используют „народные средства“: настойки, травы, мази.

Все эти способы мучительны и даже опасны, но прибавляют не более минуты.

ПРИЧИНЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ЭЯКУЛЯЦИИ

Главная причина преждевременного семяизвержения — физиологическая. У всех мужчин с преждевременным семяизвержением есть слабое развитие запирательной кольцевой мышцы, которая удерживает сперму во время полового акта. В норме эта мышца весит 70–90 граммов. У мужчин с преждевременной эякуляцией мышца весит менее 70 граммов.

Важно понимать, что в процессе полового акта выделяется 50–70 мл спермы. Она тяжелая, и ее может удержать только мышца весом от 70 и больше граммов. Мышца расположена очень глубоко, под лонной костью. Прокачать ее механическими методами невозможно.

Но! Преждевременная эякуляция лечится.