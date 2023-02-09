„Слишком быстро кончил“: почему так бывает и как с этим бороться(4)
Преждевременная эякуляция входит в тройку самых популярных мужских запросов на приеме у сексолога. Почему это происходит и что можно сделать, чтобы продлить удовольствие — себе и партнерше? — задаёт вопросы psychologies, чтобы дать на них ответы.
Преждевременным считается семяизвержение, которое наступило раньше чем через 4 минуты непрерывных фрикций. Это коварная штука, поскольку мужчине длительное время может казаться, что это просто „сильная страсть“, „гипервозбудимость“. Ведь эрекция происходит, наполнение члена достаточное. Обычно мужчина думает: „В следующий раз я смогу дольше“. Однако в следующий раз все повторяется.
К сожалению, большинство мужчин с этой дисфункцией откладывают визит к сексологу на 10–15 лет. Все это время сексуальная жизнь мужчины напоминает пытку, состоящую из упреков неудовлетворенных женщин, разочарования и нарастающего чувства вины. Этот порочный круг опасен, поскольку ведет к развитию депрессии с суицидными тенденциями.
До визита к сексологу мужчины проявляют удивительную изобретательность, чтобы продлить половой акт хотя бы до 5 минут:
В разгар секса начинают думать о работе, совершать математические подсчеты, переключают фокус внимания на „несексуальные“ предметы.
Принимают транквилизаторы.
Просят партнершу сказать что-нибудь „охлаждающее“.
Занимаются сексом „под телевизор“ с такими передачами, как „Новости“, „Суд идет“.
Строят сексуальную жизнь с женщиной, которая не очень нравится внешне.
И даже используют „народные средства“: настойки, травы, мази.
Все эти способы мучительны и даже опасны, но прибавляют не более минуты.
ПРИЧИНЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ЭЯКУЛЯЦИИ
Главная причина преждевременного семяизвержения — физиологическая. У всех мужчин с преждевременным семяизвержением есть слабое развитие запирательной кольцевой мышцы, которая удерживает сперму во время полового акта. В норме эта мышца весит 70–90 граммов. У мужчин с преждевременной эякуляцией мышца весит менее 70 граммов.
Важно понимать, что в процессе полового акта выделяется 50–70 мл спермы. Она тяжелая, и ее может удержать только мышца весом от 70 и больше граммов. Мышца расположена очень глубоко, под лонной костью. Прокачать ее механическими методами невозможно.
Но! Преждевременная эякуляция лечится.
Психотравма чаще всего является дополнительным фактором развития преждевременного семяизвержения. Однако ряд исследователей считает, что травматизация психики в детском возрасте может быть истинной причиной недоразвития запирательной мышцы.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МУЖЧИН С ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ СЕМЯИЗВЕРЖЕНИЕМ
Мужчины с длительным течением преждевременной эякуляции относятся к разным психотипам, но у всех них наблюдается повышенный уровень ситуативной тревоги.
Мужчины стремятся компенсировать свои особенности. Поэтому большинство из них — надежные верные партнеры, причем не только в парных отношениях, но и в деловых вопросах. Как правило, они трудоголики и перфекционисты.
КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ
Нужно обратиться к специалисту — и чем раньше, тем лучше.
Специалист назначает комплексное лечение, включающее в себя несколько обязательных пунктов:
1. Наращивание мышцы
Для устранения физиологической причины объем запирательной мышцы наращивается с помощью половых гормонов, модуляторов половой системы.
Здесь важно отметить, что ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, поскольку неправильный подбор гормональных препаратов или использование в дозировках, превышающих терапевтические, может вызвать необратимые осложнения. Поэтому препараты назначает врач-сексолог после полного обследования.
Запирательная мышца увеличивается до нужного размера в течение четырех месяцев фармакологической коррекции.
Эффект фармакологического лечения длится от 3 до 5 лет. Затем мышца вернется к первоначальным размерам, поэтому необходимо повторять курс лечения.
2. Устранение психологического барьера
Тревожное ожидание сексуального фиаско лучше всего устраняется с помощью психотерапии, подобранной под конкретного клиента. В частности, гипнотерапии.
3. Психотерапия первичной травмы
Большое внимание уделяется психотерапии первичной травмы. Выбор метода терапии зависит от личностных параметров мужчины и от наличия дополнительных симптомов.
Преждевременное семяизвержение — не приговор. Оно прекрасно лечится. Поэтому важно найти в себе силы и преодолеть стеснение перед специалистом. Вопреки фантазиям и опасениям клиентов, сексологи не оценивают, не критикуют. Они помогают клиентам разрешать простые и сложные задачи сексуальной сферы.
В результате лечения мужчины расцветают, улучшается не только сексуальная жизнь и отношения с избранницей, но и самооценка.