Шоубиз
06.02.2023, 17:30

Григорий Лепс признался, что больше не одинок

 
Григорий Лепс
Григорий Лепс
ФОТО: Youtube

На днях в Санкт-Петербурге состоялся концерт лауреатов Церемонии вручения премии „Золотой Граммофон“. Одним из выступающих стал Григорий Лепс.

Как пишет издание „7 Дней», в этот раз поведение артиста разительно отличалось от его прошлого визита в Петербург, который завершился скандалом: певец был более вежливым и разговорчивым.

По признанию артиста, к такому решению он пришел, в том числе, из-за того, что его сердце несвободно. Лепс рассказал, что состоит в новых отношениях.

Впрочем, имя его избранницы остается неизвестным.

Напомним, в конце 2021 года Григорий Лепс расстался со своей второй супругой Анной Шаплыковой. Их брак длился больше 20 лет. По словам певца, развод дался ему очень тяжело.

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