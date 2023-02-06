06.02.2023, 17:30
Григорий Лепс признался, что больше не одинок
ФОТО: Youtube
На днях в Санкт-Петербурге состоялся концерт лауреатов Церемонии вручения премии „Золотой Граммофон“. Одним из выступающих стал Григорий Лепс.
Как пишет издание „7 Дней», в этот раз поведение артиста разительно отличалось от его прошлого визита в Петербург, который завершился скандалом: певец был более вежливым и разговорчивым.
По признанию артиста, к такому решению он пришел, в том числе, из-за того, что его сердце несвободно. Лепс рассказал, что состоит в новых отношениях.
Впрочем, имя его избранницы остается неизвестным.
Напомним, в конце 2021 года Григорий Лепс расстался со своей второй супругой Анной Шаплыковой. Их брак длился больше 20 лет. По словам певца, развод дался ему очень тяжело.