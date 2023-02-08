Леонардо ДиКаприо впервые вышел в свет с новой возлюбленной

ДиКаприо вышел в свет в повседневном образе. На нем были черные джинсы, черная рубашка и бомбер, а из аксессуаров актер выбрал простую бейсболку.

Девушка же надела простой серый костюм в тонкую полоску и белую блузку. Дополнением к образу стала массивная золотая цепочка на шее модели.

В сети отметили внешнее сходство Эден Полани с бывшей девушкой Лео — актрисой Викторией Ламас. Новая возлюбленная актера младше предыдущей на четыре года.

Напомним, в августе 2022 года 48-летний Леонардо ДиКаприо расстался с моделью Камиллой Морроне. После этого актера не раз замечали на свиданиях с манекенщицами, которые годятся ему в дочери, — от 27-летней Джиджи Хадид до 22-летней модели из Украины Марии Береговой.