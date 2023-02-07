ФОТО | Падчерица Урганта опять разделась на камеру и восхитила поклонников

22-летняя Эрика Кикнадзе не боится экспериментов и откровенных образов. А подписчики считают ее королевой стиля, ведь каждый ее пост претендует на звание манифеста против стереотипов и модных канонов. В этот раз Эрика опубликовала крайне пикантные фото, на которых она позирует полуобнаженной на кровати, — расписывает увиденное Super.