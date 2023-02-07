ФОТО | Падчерица Урганта опять разделась на камеру и восхитила поклонников(2)
22-летняя Эрика Кикнадзе не боится экспериментов и откровенных образов. А подписчики считают ее королевой стиля, ведь каждый ее пост претендует на звание манифеста против стереотипов и модных канонов. В этот раз Эрика опубликовала крайне пикантные фото, на которых она позирует полуобнаженной на кровати, — расписывает увиденное Super.
Дерзкая брюнетка высоко заколола волосы и облачилась в светлую шубу, под которой, судя по снимкам, не было абсолютно ничего. В довершение образа Эрика надела очки, вероятно, подчеркивая свой и без того гипнотизирующий взгляд. Подписчики — в восторге, папа, должно быть, — в шоке.
Известно, что Эрика с подросткового возраста живет за границей. Иван Ургант приходится ей отчимом, однако между ними всегда были очень близкие отношения.