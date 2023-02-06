Один из лидеров тяжелой музыки Gojira выступит предстоящим летом в Таллинне
27 июня в Таллинне, в литейном цеху Ноблесснера даст свой концерт один из популярнейших исполнителей тяжелого метала – Gojira. В последний раз этот коллектив баловал местных меломанов своим выступлением в апреле 2010 года, и теперь они возвращаются с еще более мощным шоу – своим первым сольным концертом!
Группу Gojira в 1996 году основали братья Джо и Марио Дюплантье, которых объединяла страстная любовь к музыке. С годами коллектив, который первые пять лет назывался Godzilla, превратился в одного из самых крутых исполнителей музыки в стиле метал, и к сегодняшнему дню выпустил уже семь студийных альбомов. Группа не раз удостаивалась различных наград, в том числе в их копилке есть номинации на „Грэмми“. Различные музыкальные издания многократно признавали Марио Дюплантье лучшим ударников в мире. Репутацию Gojira, несомненно, повысили и полученные в 2017 и 2018 года призы в категориях „лучший иностранный коллектив“ и „лучшая лайв-группа“ на премии Heavy Music Awards.
Творчество коллектива представляет собой симбиоз разных музыкальных жанров. В их музыке можно услышать как дэт-метал, треш-метал, так и прогрессивный, и авангардный метал. В начале творческого пути на Gojira оказывали влияние ранние альбомы Death, Metallica, Sepultura, Tool и Morbid Angel, своими вдохновителями они также называют Led Zeppelin и Rage Against the Machine и их дебютные альбомы.
Gojira является первым французским коллективом, исполняющим тяжелый метал, которому удалось без посторонней помощи добраться до вершины музыкальной индустрии. Свою роль в этом сыграли тексты песен Gojira, затрагивающие такие темы, как духовность, жизнь, смерть, возрождение и природа. С самого начала участники коллектива поняли, что смогут сочетать глубину музыки в стиле метал с текстами Джо Дюплантье, вдохновленными мистикой природы, экологией, человеческой натурой и психологией. Лирика коллектива вращается вокруг человеческой сущности и пытается понять, каково место человека в этом мире.
Gojira известны своей любовью к окружающей среде, словами своих песен и музыкальными клипами они пытаются привлечь внимание общества к проблемам климатических изменений, загрязнения морей и сохранения дождевых лесов Амазонии. К примеру, композиция „Global Warming“ посвящена воздействию деятельности человека на экологию, а „Toxic Garbage Island“ повествует об огромной свалке, в которую превратился Тихий океан. Алек Чиллингворт из журнала Metal Hammer зашел так далеко, что назвал их свежий сингл на экологическую тему „Amazonia“ самой яркой и решительной песней протеста Gojira. (https://www.youtube.com/watch?v=B4CcX720DW4&ab_channel=Gojira )
Гитарист и солист коллектива Джо Дюпланьте сказал как-то, что их песни рождаются в такие моменты, когда нужно заглянуть глубоко внутрь себя. „Это непростой процесс. Когда ты просыпаешься утром, у тебя нет желания непременно начать дразнить демонов, но, очевидно, именно этим мы и занимаемся“, – признался музыкант в интервью Metal Injection перед выходом ставшего успешным альбома „Magma“. „Каждый раз, выходя на сцену, мы словно открываем клетку и позволяем всему вырваться наружу! После этого самочувствие значительно улучшается. Для нас это как терапия“.
Концерт Gojira состоится 27 июня в Таллинне, в Noblessneri Valukoda. Предварительная продажа билетов для челнов клуба Live Nation Eesti стартует 7 февраля в 12:00 часов. Открытая продажа начнется 9 февраля в 12:00 часов. Информацию о билетах можно получить во всех пунктах продажи Piletilevi и на сайте piletilevi.ee.