Один из лидеров тяжелой музыки Gojira выступит предстоящим летом в Таллинне

Группу Gojira в 1996 году основали братья Джо и Марио Дюплантье, которых объединяла страстная любовь к музыке. С годами коллектив, который первые пять лет назывался Godzilla, превратился в одного из самых крутых исполнителей музыки в стиле метал, и к сегодняшнему дню выпустил уже семь студийных альбомов. Группа не раз удостаивалась различных наград, в том числе в их копилке есть номинации на „Грэмми“. Различные музыкальные издания многократно признавали Марио Дюплантье лучшим ударников в мире. Репутацию Gojira, несомненно, повысили и полученные в 2017 и 2018 года призы в категориях „лучший иностранный коллектив“ и „лучшая лайв-группа“ на премии Heavy Music Awards.

Творчество коллектива представляет собой симбиоз разных музыкальных жанров. В их музыке можно услышать как дэт-метал, треш-метал, так и прогрессивный, и авангардный метал. В начале творческого пути на Gojira оказывали влияние ранние альбомы Death, Metallica, Sepultura, Tool и Morbid Angel, своими вдохновителями они также называют Led Zeppelin и Rage Against the Machine и их дебютные альбомы.

Gojira является первым французским коллективом, исполняющим тяжелый метал, которому удалось без посторонней помощи добраться до вершины музыкальной индустрии. Свою роль в этом сыграли тексты песен Gojira, затрагивающие такие темы, как духовность, жизнь, смерть, возрождение и природа. С самого начала участники коллектива поняли, что смогут сочетать глубину музыки в стиле метал с текстами Джо Дюплантье, вдохновленными мистикой природы, экологией, человеческой натурой и психологией. Лирика коллектива вращается вокруг человеческой сущности и пытается понять, каково место человека в этом мире.