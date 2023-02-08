Отметивший 30-летие Артем Савицкий сделал инъекции ботокса: мужчинам не должно быть стыдно!(9)
В прошлом году певец Артем Савицкий отметил юбилей – 30 лет. Он подтверждает, что третий десяток принес с собой признаки старения и рассказывает, что он делает для того, чтобы выглядеть молодо на сцене и в социальных сетях.
Чтобы выглядеть свежо – нужно находить время для отдыха
Артем верит, что за то, насколько свежо мы выглядим, отвечает конечно же отдых. В честь юбилея Артем посетил Мексику, которая, став популярной среди эстонцев, запала ему в душу, поэтому он планирует посетить Мексику еще не один раз.
Климат, выгодные цены на отели и расходы на жизнь – вот что привлекает Артема так быстро вернуться. Многие бояться посещать Мексику из-за нашумевших историй про наркокартели и их междоусобицы, постоянные грабежи. Однако туристические места, такие как Канкун (где Артем также бывал) все же считаются безопасными.
Популярность плавания в зимний период
Водолей по гороскопу, Артем по большей части занимался плаванием в молодости, однако недавно попробовал что-то новое для себя, а именно – плавание в зимний период или зимнее плавание. Новый опыт был не столько личной инициативой, сколько сотрудничеством Артема с одним предприятием.
Ранее певец слышал о плавании в зимний период только по рассказам, ведь данное занятие, укрепляющее иммунитет, стало очень популярным во время коронавируса. Однако, хоть дело и было связано с работой, плавание в ледяной воде произвело на Артема хорошее впечатление и в этом году он хочет попробовать еще раз.
Ботокс – это не стыдно
Сейчас Артёму за 30, и он признается, что уже борется с первыми признаками старения, на лбу появились морщинки. Он смело говорит о том, что сделал инъекции ботокса и считает, что мужчины не должны этого стесняться.
Он признается, как 10 лет назад в одном из интервью сказал, что никогда не стал бы встречаться с девушкой с „утиными губами“. Теперь же он понимает, что это нормально – желать улучшить свою внешность.
Артем сознается, что так называемые уколы красоты сделали движения лба и бровей весьма более ограниченными, однако это его не пугает. Он считает, что гораздо важнее быть довольным своей внешностью и надеется, что вдохновит и других мужчин делать желаемые процедуры, если до сих пор они откладывались из-за смущения.
Пока что Артем не планирует продолжать делать уколы красоты и признается, что такие процедуры могут привести к зависимости, а это может бесповоротно испортить внешность.