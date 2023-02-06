Николай Дроздов в 85 лет приятно удивил врачей

По словам учёного, он тщательно следует советам докторов, поэтому его кости хорошо срастаются, из-за чего специалисты находятся в приятном шоке от быстрого восстановления 85-летнего пациента.

„Не ожидали, что у меня так быстро будет все срастаться. Но я выполняю все предписания врачей. Мне делают ежедневно уколы в ягодицы, ставят капельницы лечебные“, — рассказал он порталу „МК“.

Поскольку Дроздов сильно травмировался, неприятные ощущения будут сопровождать его еще какое-то время. По его словам, врачи обещают выписать телеведущего уж завтра.