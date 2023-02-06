06.02.2023, 19:30
Николай Дроздов в 85 лет приятно удивил врачей
ФОТО: Youtube
Госпитализированный с травмами ребер телеведущий Николай Дроздов рассказал о своем самочувствии и том, как ему удалось удивить врачей. Об этом сообщает „Рамблер“, сслышаясь на „МК“.
По словам учёного, он тщательно следует советам докторов, поэтому его кости хорошо срастаются, из-за чего специалисты находятся в приятном шоке от быстрого восстановления 85-летнего пациента.
„Не ожидали, что у меня так быстро будет все срастаться. Но я выполняю все предписания врачей. Мне делают ежедневно уколы в ягодицы, ставят капельницы лечебные“, — рассказал он порталу „МК“.
Поскольку Дроздов сильно травмировался, неприятные ощущения будут сопровождать его еще какое-то время. По его словам, врачи обещают выписать телеведущего уж завтра.