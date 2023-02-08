Впервые в Эстонии! Гастроли Тбилисского государственного театра имени Грибоедова(2)
С 25 го февраля по 3 марта 2023 года в Таллинне, Тарту и Йыхви пройдут гастроли легендарного Тбилисского государственного театра имени Грибоедова. Билеты здесь.
Тарту, Концертный дом Ванемуйне
25.02.2023
19.00 – спектакль Шинель (Гоголь)
спектакль на русском языке.
26.02.2023
13.00 – детское шоу „Приключения Карлсона“
спектакль на русском языке.
19.00 – спектакль „А.Л.Ж.И.Р. Акмолинский лагерь жен изменников Родины“
спектакль на русском языке.
Таллинн, Центр Русской Культуры
27.02.2023
13.00 – детское шоу „Приключения Карлсона“
спектакль на русском языке.
19.00 – спектакль Шинель (Гоголь)
спектакль на русском языке.
28.02.2023
13.00 – детское шоу „Приключения Карлсона“
спектакль на русском языке.
19.00 – спектакль „А.Л.Ж.И.Р. Акмолинский лагерь жен изменников Родины“
спектакль на русском языке.
Йыхви , Йыхвиский концертный дом
01.03.2023:
19.00 – спектакль Шинель (Гоголь)
спектакль на русском языке.
02.03.2023
13.00 – детское шоу „Приключения Карлсона“
спектакль на русском языке.
19.00 – спектакль „А.Л.Ж.И.Р. Акмолинский лагерь жен изменников Родины“
спектакль на русском языке
Старейшему театру – Тбилисскому государственному академическому русскому драматическому театру им. А.С. Грибоедова уже более 175 лет.
Театр был основан в 1845 г. наместником Кавказа графом М.С. Воронцовым. Датой рождения театра принято считать 20 сентября 1845 г. В дирекцию театра тогда входил известный грузинский поэт Александр Чавчавадзе, дочь которого Нино была женой А.С. Грибоедова.
С театром Грибоедова за многие года связаны великие театральные имена : Г. Товстоногов, А. Рубин, Е. Брилль, А. Ридаль, Л. Варпаховский, П. Фоменко, К. Марджанишвили, Верико Анджапаридзе, Медея Джапаридзе, А. А. Такаишвили, А. И. Гинзбург, В. И. Немирович-Данченко, В. Э. Мейерхольд, Робертом Стуруа и многие другие.
Грибоедовский сегодня – это театральный бренд, коллектив с серьезной репутацией и громким именем. Пригласить его на гастроли считают за честь лучшие фестивали и театры мира. Достаточно сказать, что сегодня театр им. Грибоедова является самым посещаемым театром Грузии и лидером по количеству гастролей в стране.
Сегодня театром руководит Автандил Варсимашвили – режиссер новой современной формации с острым чувством современности, творчество которого не раз отмечалось премиями.
Творческий почерк Автандила Варсимашвили хорошо известен в Эстонии. В 2014 году Автандил поставил в Тарту романтический спектакль „Люблю! Люблю! Люблю!“
В Эстонию Тбилисский государственный театр привезет 3 постановки:
„А.Л.Ж.И.Р. Акмолинский лагерь жен изменников Родины“
Документальная драма в одном действии
Спектакль „А.Л.Ж.И.Р.“ поставлен в жанре документальной драмы. Это хроника одного из самых страшных лагерей советской эпохи. В основе трагического повествования – неопровержимые факты: протоколы, письма, фотографии, воспоминания очевидцев… Спектакль рассказывает об узницах АЛЖИРА из Грузии, их жизни и судьбе, муках и мечтах, надеждах и крушении надежд. Вся их вина перед советской властью состояла лишь в том, что они были женами. Женами „врагов народа“ – арестованных, сосланных, расстрелянных… В застенках АЛЖИРА томились репрессированные из самых знаменитых семей Грузии: жена писателя Бориса Пильняка Кира Андроникашвили, жена дирижера Евгения Микеладзе Кетеван Орахелашвили, мать писателя Булата Окуджавы Ашхен Налбандян, мать кинорежиссера Льва Кулиджанова Екатерина Кулиджанова, мать писателя Нодара Думбадзе Александра Думбадзе-Бахтадзе и его тетя Тамара Думбадзе… Свой срок от звонка до звонка в лагере отбыли около 8 тысяч женщин. В их числе – почти 300 узниц из Грузии. Их памяти посвящается спектакль „А.Л.Ж.И.Р.“.
Спектакль с успехом принимал участие в Международных театральных фестивалях „Балтийский дом“ (Санкт-Петербург, Россия), „Мельпомена Таврии“ (Херсон-Николаев, Украина), „Золотой Лев“ (Львов, Украина), „Белая Вежа“ (Брест, Беларусь).
В 2019 году театр совершил триумфальное гастрольное турне по городам Казахстана и был показан в Астане, Кокшетау, Караганде, Петропавловске и непосредственно в Музейно-мемориальном комплексе жертв политических репрессий и тоталитаризма „АЛЖИР“ в Акмоле.
Национальная театральная премия им. Верико Анджапаридзе (впервые в истории премии ее получили все исполнительницы, а не одна, как это положено по статусу).
ШИНЕЛЬ - Николай Гоголь
Феерия в одном действии
Режиссер Автандил Варсимашвили в своем понимании „Шинели“, как всегда, идет по собственному пути. Он разрушает хрестоматийные клише условностью замысла – перед зрителем предстают не классические гоголевские персонажи, а актеры, которые разыгрывают „Шинель“ прямо здесь и сейчас. Это спектакль-феерия, спектакль-фантасмагория, спектакль-волшебная призма, и он - о Любви. Акакий Акакиевич на сцене Грибоедовского – не забитый, ни на что не способный маленький человек, а творец – художник букв. Башмачкин мечтает не о шинели, а о любви. И, кажется, обретает ее. Но Любовь у безобидного горемыки попросту украли…
В роли Башмачкина - Аполлон Кублашвили (Приз Национальной ассоциации театральных критиков и Национального центра исследований современного театра „Лучший актер года“ (Хлестаков, спектакль „Ревизор“). Приз „За лучшую мужскую роль второго плана“ Международного театрального фестиваля „Мельпомена Таврии“, Украина (князь Серпуховской, спектакль „Холстомер. История лошади“).
„Приключения Карлсона“ - Спектакль для детей
Спектакль для детей „Приключения Карлсона“ - музыкальное представление в одном действии по мотивам повести Астрид Линдгрен.
В основу спектакля положена последняя часть всеми любимой трилогии Астрид Линдгрен о Малыше и Карлсоне, который живет на крыше. Это совершенно новая история, в которой фрекен Бок встречает свою настоящую любовь, друзья ловят воришек, а Карлсон получает большую награду. Друзей ждут волнующие и веселые приключения, где они снова убедятся в том, что настоящая дружба – это большое счастье.