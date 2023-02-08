Впервые в Эстонии! Гастроли Тбилисского государственного театра имени Грибоедова

Спектакль „А.Л.Ж.И.Р.“ поставлен в жанре документальной драмы. Это хроника одного из самых страшных лагерей советской эпохи. В основе трагического повествования – неопровержимые факты: протоколы, письма, фотографии, воспоминания очевидцев… Спектакль рассказывает об узницах АЛЖИРА из Грузии, их жизни и судьбе, муках и мечтах, надеждах и крушении надежд. Вся их вина перед советской властью состояла лишь в том, что они были женами. Женами „врагов народа“ – арестованных, сосланных, расстрелянных… В застенках АЛЖИРА томились репрессированные из самых знаменитых семей Грузии: жена писателя Бориса Пильняка Кира Андроникашвили, жена дирижера Евгения Микеладзе Кетеван Орахелашвили, мать писателя Булата Окуджавы Ашхен Налбандян, мать кинорежиссера Льва Кулиджанова Екатерина Кулиджанова, мать писателя Нодара Думбадзе Александра Думбадзе-Бахтадзе и его тетя Тамара Думбадзе… Свой срок от звонка до звонка в лагере отбыли около 8 тысяч женщин. В их числе – почти 300 узниц из Грузии. Их памяти посвящается спектакль „А.Л.Ж.И.Р.“.