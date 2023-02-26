Угнетающий момент для Марии из Таллинна: собрала волю в кулак и поделилась с партнером своими сексуальными фантазиями. Ответ не соответствовал ожиданиям

„Думала, что сделаю своему мужу сексуальный сюрприз и, наконец, расскажу ему о своих сексуальных фантазиях, что приведет нашу постельную жизнь на новый уровень, но результат не оправдал ожиданий!“ - начинает свой грустный рассказ девушка из Таллинна Мария (29).

Пять лет совместной жизни и все более холодная постель

„Вполне понятно, что после нескольких лет совместной жизни секс несколько раз в день со временем превратится в несколько раз в неделю.... Позднее даже в раз в неделю. В принципе это может быть приемлемо для некоторых парочек, но я хотела бы быть исключением – у меня хорошие отношения, хороший мужчина, мы подходим друг другу, мало ругаемся, однако такой дефицит секса не доставляет мне никакого удовольствия. Теперь, когда мы уже 5 лет вместе, наша постельная жизнь становится все более отрешенной.

Видно, что муж также недоволен этим, я все чаще застаю его за просмотром порно. Нет, я не делала из этого проблему и не поднимала этот вопрос, просто у меня возникла идея, что это должно быть переведено на новый уровень, потому что очевидно, что мы оба полностью сыты по горло нашей сексуальной жизнью. И я решила, что лучшим вариантом было бы рассказать любимому о своих фантазиях одним тихим вечером.

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Это провал!

В один вечер, за просмотром телевизора, я сказала ему, мол, любимый, я хочу кое-что с тобой обсудить. Он испугался, выключил телевизор и рассеянно спросил: что же? Любимый, видимо, подумал, что я хочу с ним расстаться. Я успокоила его и перешла к делу – сказала, что наша некогда бурная сексуальная жизнь стала какой-то холодной и я думаю, что было бы здорово попробовать, например, секс в общественном месте, с легким страхом, что нас застукают или же вовлечь в нашу сексуальную жизнь кого-то третьего. Я даже сказала, что, если он захочет, я готова к анальному сексу!