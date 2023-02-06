Арнольд Шварценеггер попал в ДТП и сбил велосипедистку

Согласно информации издания, ехавшая на велосипеде женщина повернула прямо перед Шварценеггером, прежде чем он успел нажать на тормоза. В результате велосипедистка оказалась в больнице с небольшими травмами. Актер дал показания полиции. Правоохранители не нашли оснований для задержания Шварценеггера и списали инцидент на случайность.