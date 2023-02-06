Шоубиз
06.02.2023, 18:30

Арнольд Шварценеггер попал в ДТП и сбил велосипедистку

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Alpine Ski World Cup 2023 - Kitzbuehel, Italy 22 Jan 2023
Alpine Ski World Cup 2023 - Kitzbuehel, Italy 22 Jan 2023
ФОТО: Pierre Teyssot/AGF/SIPA

Актер Арнольд Шварценеггер попал в дорожно-транспортное происшествие в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает TMZ.

Согласно информации издания, ехавшая на велосипеде женщина повернула прямо перед Шварценеггером, прежде чем он успел нажать на тормоза. В результате велосипедистка оказалась в больнице с небольшими травмами. Актер дал показания полиции. Правоохранители не нашли оснований для задержания Шварценеггера и списали инцидент на случайность.

После произошедшего Шварценеггер забрал велосипед пострадавшей, чтобы починить его.

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