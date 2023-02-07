Ольга Орлова в 45 лет родила дочь

Еще в ноябре Орлова раскрыла пол ребенка через анекдот. „Будущий отец нетерпеливо тискает руку своей беременной жены во время сеанса УЗИ. Наконец, он не выдерживает и нервно вопрошает: „Когда уже мне сообщат пол моего сына?“. Узист строго смотрит на него и сдержанно отвечает: „Сообщаю: „Пол вашего сына — девочка“, — призналась она.

Артистка удивлялась реакцией подписчиков, которые беспокоились за ее состояние. „Ну мы же все разные. Я встретила мужчину своей мечты, с которым мы поняли, что нам очень бы хотелось родить ребенка. Мы оба прошли большое количество обследований, мы оба были очень настроены на хороший результат. Я — здоровая женщина, доктор мной доволен, а что еще нужно!“ — восклицала Ольга.

И теперь ведущая рассказала, что, наконец, увидела свою дочь. „Привет, мир! Я — Аня. 6.02.2023“, — написала она в соцсетях. С этим событием ее поздравили подруги, коллеги и поклонники. „Наконец-то, мама тебя очень ждала! Ты умничка, Анютка, ты такая красавица!“ — обратилась Ксения Бородина. „Здоровья вам с доченькой!“ — пожелала Зара. „А имя вообще замечательное“, — подметила экс-коллега по „Блестящим“ Анна Семенович.

В первый раз Орлова стала мамой в 2001 году. С отцом Артема Александром Кармановым у нее и сейчас теплые отношения. Как оказалось, бизнесмен стал многодетным папой — но уже с другой спутницей. „Дружим, часто видимся, мы — родители. Я могу, проезжая мимо его офиса, попросить чай или кофе, сбегать в туалет. Он женат. Жена роскошная! У них уже пять детей родилось в браке. Она такая красотка: рожает — и через неделю ничего не видно“, — откровенничала она в интервью YouTube-каналу „Света вокруг света“.