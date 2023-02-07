Uriah Heep отменили концерты в России

Uriah Heep должны были отправиться в юбилейный тур по России в честь 50-летия карьеры еще в 2020 году. Тогда гастроли перенесли из-за коронавирусных ограничений. В марте 2022 года рокеры заявили, что переносят свои концерты на весну 2023 года.

Но теперь На странице тура в сети ВК говорится об отмене всей российской ветки гастролей рокеров, которые должны были выступить во Владивостоке, Хабаровске, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Москве, Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Санкт-Петербурге.

Казалось бы, ничего особенного: в прошлом году подобных историй было довольно много. Но дело в том, что именно Uriah Heep — первая западная хард-рок-группа, выступившая в СССР после начала перестройки и сломавшая проржавевший, казалось бы, железный занавес. С 7 по 16 декабря 1987 года она дала 10 аншлаговых концертов в „Олимпийском“. Новый занавес (на этот раз, похоже, стальной) „монстрам рока“ уже не по зубам...