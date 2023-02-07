Вячеслав Гришечкин попал в больницу с подозрением на инфаркт

„Я, к сожалению, увлекся своей терапией — она не помогла мне. Так получилось, что в итоге в область левого легкого мне поставили стент, и я почти 15 дней пробыл в больнице“, — рассказал Гришечкин. По словам артиста, он тяжело переживал расставание с продюсером Дианой Бичаровой.