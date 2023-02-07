07.02.2023, 13:00
Вячеслав Гришечкин попал в больницу с подозрением на инфаркт
ФОТО: Youtube
Вячеслав Гришечкин в беседе с mk.ru сообщил, что попал в больницу. Медики заподозрили у актера инфаркт.
„Я, к сожалению, увлекся своей терапией — она не помогла мне. Так получилось, что в итоге в область левого легкого мне поставили стент, и я почти 15 дней пробыл в больнице“, — рассказал Гришечкин. По словам артиста, он тяжело переживал расставание с продюсером Дианой Бичаровой.
Возлюбленная Гришечкина, которая младше него на 26 лет, накануне свадьбы разорвала отношения. Бичарова вышла замуж за бизнесмена по имени Равиль, с которым уже состояла в браке некоторое время, однако пара развелась.