LOBODA „По-украински“ отразила чувство каждого, кто борется за свободную и независимую Украину!

В песне „По-Украински“ отражено не только внутреннее настроение, но и внешнее любого человека на планете, который помогает нам в этом нелегком, но обязательно успешном бою Украины!

„Я посвящаю сингл „По-украински“ всем супергероям нашего времени – непокоренным и несокрушимым Украинцам! Всем, кто на разных фронтах защищает нашу родную землю. Ждущим дома своих защитников, охраняя их тыл и вдохновляя на победы своей любовью. Каждому украинцу, в чей дом ворвалась война, но не смогла отобрать стойкость и силу духа, а только закалила в борьбе за свет и свободу. Всем чьи сердца на всей планете открыты для помощи моему народу. „По-украински“ – это не оставить злу никакого шанса. Сегодня мы едины и сильны как никогда“, - делится LOBODA.