У Николая Сванидзе нарушена работа мозга, отек легкого и септический шок

Вот уже несколько дней врачи борются за жизнь Николая Сванидзе. 67-летний журналист в реанимации, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Медики выявили у пациента дыхательную недостаточность на фоне двусторонней внебольничной пневмонии. Также у Николая Карловича нарушения в работе мозга, отек легкого и септический шок.

Лечение осложняют и сопутствующие заболевания. Так, у Сванидзе хроническая ишемия головного мозга и гипертония третьей стадии.

Сейчас журналист лежит на аппарате ИВЛ, к которому был подключен 5 февраля. До этого две недели он жаловался на затрудненное дыхание.

Напомним, Николай Сванидзе является известным телеведущим. В эфире он вел такие передачи как „Подробности“, „Исторические хроники с Николаем Сванидзе“, „Исторический процесс“. Долгие годы был членом Совета по правам человека при президенте России, который покинул в ноябре 2022 года по политическим мотивам.